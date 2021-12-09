Експерт каналів "Футбол" Михайло Метревелі спробує себе у новій іпостасі.

Сьогодні, 8 грудня, МФК Металург представив оновлене керівництво клубу, повідомляє офіційний сайт запоріжців.

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Поряд з новим директором Юрієм Зенкіним та керівником юридичного відділу Євгеном Ковальовим посаду отримав і відомий телеекперт Михайло Метревелі. Журналіст каналів "Футбол" відповідатиме за стратегію розвитку клубу та координацію спортивної діяльності МФК Металург.

Нагадаємо, після 19-ти турів запоріжці йдуть у турнірній таблиці групи Б Другої ліги на першій сходинці, маючи у своєму активі 45 очок. Підопічні Володимира Микитина випереджають Скорук на 4 пункти і мають одну гру в запасі.

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