"Клас Динамо вищий, ніж у Інгульця. Зрозуміло, що фаворитами були кияни, але до пропущеного м'яча Інгулець дуже гідно виглядав, хоч і було невелике ігрову перевагу Динамо. Інгулець дуже здорово високо зустрічав Динамо, добре відходив назад і здорово оборонявся.

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Але помилка нападника, який прийшов в штрафний, і його технічний брак призвів до того, що було покладено початок кінця Інгульця і було зрозуміло, що їхні шанси різко знижуються до мінімуму в цій грі навіть взяти нічию", – зазначив Метревелі у ефірі Великого футболу.

Нагадаємо, Динамо обіграло Інгулець 2:0 завдяки голам Гармаша та Шапаренка та збільшило відрив від Шахтаря.

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