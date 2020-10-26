"Роджерс славиться тим, що він дуже тонкий тактик і законодавець моди в сучасному футболі. Забий Кабаєв у тому епізоді – з'явилася б упевненість, пішов би інший футбол. Ті ж помилки, які сталися далі, це невпевненість і відсутність досвіду. Потрібно відзначити і дуже слабке суддівство в цій грі: і пенальті, який Зоря не отримала, і в цілому, посереднє суддівство було.

Лестер – Зоря – 3:0 – відео голів та огляд матчу

В даному випадку, Іванісеня не зіграв на своєму рівні. Незрозуміла гра, відсутність концентрації, і дуже складно зловити ритм. Це мав бути гравець, як Марлос в матчі Реала і Шахтаря. Кабаєв, якби забив, став би лідером. І Кочергін почав гольову атаку пасом врозріз (йдеться про момент Кабаєва, коли англійців врятував Шмейхель, – прим.). Але нічого, це досвід. Проти топ-команд Зоря не грала давненько. Потрібно обіграти інші дві команди в групі", – поділився Метревелі у ефірі Великого футболу.

Нагадаємо, Лестер розгромив Зорю (3:0) у першому турі Ліги Європи. Луганці разом з АЕКом опинились на останніх місцях групи – греки програли свій матч Бразі із таким самим рахунком.

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