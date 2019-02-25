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Метревелі: Клуби УПЛ мають платити 2-3 мільйони доларів, щоб підстрахувати УПЛ від зняття команди впродовж сезону

13:40 231 Читать на русском
Метревелі: Клуби УПЛ мають платити 2-3 мільйони доларів, щоб підстрахувати УПЛ від зняття команди впродовж сезону
Михайло Метревелі / Фото: соцмережі

Футбольний агент Михайло Метревелі вважає неможливим формат УПЛ 16 команд на даний момент.

"У нас проблеми з командами і в Прем'єр-лізі, і в Першій лізі. Ми не знаємо, чи всі команди завершать чемпіонат. Всі повинні розуміти, що в кризі не стільки футбол, скільки вся наша країна. А так як всі професійні клуби фінансуються приватними особами, то бізнес-клімат повинен бути на високому рівні, щоб ми могли утримувати 50-60 професійних команд.

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На жаль, але сьогодні ми не можемо грати 16 командами в УПЛ. Щоб убезпечити лігу від вильоту команд по ходу сезону, потрібно ввести страховий внесок, який буде не менше 2-3 мільйонів доларів. І тоді ми побачимо, скільки команд реально захочуть брати участь", – цитує Метревелі сайт телеканалів "Футбол 1/2".

Теги
формат УПЛ УПЛ Михайло Метревелі
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