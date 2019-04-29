Метревелі: Було цікаво подивитись на гру Шахтаря без лідерів

Футбольний експерт Михайло Метревелі прокоментував перемогу Шахтаря над Маріуполем (1:0).

"Було цікаво побачити стиль гри Шахтаря без Тайсона і Марлоса, явних лідерів, які визначають обличчя команди в атаці. Звичайно ж, молоді футболісти, поки ще не можуть замінити в повній мірі цих видатних футболістів. Ми розуміємо, що це складно і на це потрібен час.

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Фернандо, Соломон або Тете – хто з них найближче всього до статусу майбутніх зірок? Напевно, сьогодні ми можемо відзначити Соломона, який показує більш впевнену і змістовну гру. Те, що Соломон ближче до Європи, допомагає йому в адаптації. Може бути, це пояснює якісь моменти. Мені здається, якщо враховувати ігрові якості, він зараз ближче всіх до основного складу.

Але, дамо ще час Фернандо. Він уже підходив до основного складу і міг вважатися гідною заміною Бернарду, але знову підкосила травма.

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Мені не подобаються матчі, де інтрига свідомо відсутня. Це матчі Шахтар – Маріуполь або Зоря – Динамо. З цим потрібно щось робити. Я говорю про заборону грати орендованим гравцям. Маріуполь сьогодні позбувся семи гравців основного складу. Це більше, ніж травмовані і дискваліфіковані гравці у Шахтаря. У гірників взагалі приблизно два рівноцінні склади і їм легше з цим жити", – розповів Метревелі в ефірі передачі Великий Футбол.

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