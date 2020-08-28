Запорізький Металург проводить кадрові зміни у клубі перед початком нового сезону Другої ліги.

Володимир Микитин став новим головним тренером Металурга, а його помічником буде Сергій Руденко, повідомляє офіційний сайт запорізького клубу.

Зоря попрощалась з двома тренерами молодіжної команди

З ними підписано довготривалий контракт, проте конкретна дата завершення угоди наразі невідома. Також залишаються у тренерському штабі Сергій Ковальов та Руслан Галігузов. Перед оновленою командою стоїть завдання вийти у Першу лігу.

Зазначимо, Микитин і Руденко тренували команду Зорі U-21 протягом багатьох років. У минулому сезоні молодіжка луганців фінішувала на п'ятому місці.

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