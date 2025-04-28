Головний тренер запорізького Металурга Ілля Близнюк покинув свою посаду, повідомляє прес-служба клубу.

Екс-хавбек Шахтаря, який пограв за кордоном, перебрався у Першу лігу

Крім того, клуб залишили й інші члени тренерського штабу – Дмитро Невмивака, Володимир Польовий та Євген Проценко.

Наразі Металург посідає 6-те місце в турнірній таблиці Першої ліги групи Вибування, маючи в своєму активі 19 очок.

51-річний Володимир Близнюк раніше очолював молодіжну команду Металурга, залишивши посаду в березні 2024-го року. За свою кар'єру тренера він також працював з такими клубами, як Маріуполь, Зірка, Полтава, Металург, Єдність (Плиски), ПФК Суми та Миколаїв.

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