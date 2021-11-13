Україна, Друга ліга, 18-й тур

МФК Металург – Балкани – 0:0

Карпати Г – Мункач – 0:0

Вилучення: Луців, 57 (Мункач, друга жовта)

Чернігів – Рубікон – 2:1

Голи: Мироненко, 33, Зенченко, 81 – Зоренко, 45+1

Лідер групи Б приймав третю команду в таблиці. Ні домашні трибуни, ні статус фаворита не допомогли Металургу обіграти Балкани. Поєдинок завершився без голів. Нічия на користь другого Скорука, який свій матч виграв і скоротив відставання від запоріжців до чотирьох очок.

Діназ обійшов Карпати і очолив групу А, Скорук з хет-триком і вилученням розбив Полтаву, Нива В розібралась з Чайкою

Мункач і галицькі Карпати все далі від місць, які дають право на підвищення у класі. В очному протистоянні середняки групи А розписали безгольову нічию, хоча у Карпат була перевага. Адже Мункач з початку другого тайму грав у меншості.

Чернігів приймав Рубікон і не втратив нагоду набрати три очки, завдавши чергової поразки одній з найгірших команд чемпіонату.