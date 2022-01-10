Металіст в рамках підготовки до другої частини сезону проведе три збори, повідомляє офіційний сайт харків'ян.

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На перший підопічні Олександра Кучера вирушать 15 січня. Команда розташується у 5-зірковому готелі в Анталії і до 27 січня працюватиме у режимі дворазових тренувань. У рамках збору заплановано чотири контрольні матчі: з софійською Славією (22 січня), ліберецьким Слованом (24 січня), польськими Радомяком (26 січня) та Вартою (27 січня). 28 січня Металіст повернеться до Харкова, де отримає два вихідні.

Другий збір у Туреччині відбудеться з 31 січня по 11 лютого – команда візьме участь у "Зимовому кубку" від каналів "Футбол 1/2/3".

На третій турецький збір "жовто-сині" вилетять 14 лютого, а повернуться до Харкова за десять днів.

Нагадаємо, перший офіційний матч у 2022 році Металіст проведе 1 березня проти Зорі в рамках 1/4 фіналу Кубка України.

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