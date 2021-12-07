"У Тілля агент локальний, з Люксембургу. Я ж виступав у ролі посередника між футболістом та Ворсклою, організовував та супроводжував усі етапи цього трансферу. Але по суті, агентом Тілля я не є, хоч і маю певні преференції у разі його продажу, що дає мені право офіційно вести по ньому переговори з боку клубу. Щодо інтересу Металіста, чув про це ще 10 днів тому. Але як тоді, так і зараз – все це на рівні чуток.

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Особисто зі мною з Металіста ніхто з цього приводу не зв'язувався і, наскільки мені відомо, офіційно на Ворсклу харків'яни також не виходили. Знаючи позицію керівництва Ворскли щодо створення боєздатного колективу, Металісту доведеться пристойно розщедритися, якщо вони справді хочуть отримати ключового гравця полтавців", – розповів Швець в інтерв'ю Footboom.

Нагадаємо, Тілль у поточному сезоні провів за Ворсклу 18 матчів у всіх турнірах, в яких забив 10 голів і віддав 8 результативних передач. Transfermarkt оцінює його в 1,2 млн євро.

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