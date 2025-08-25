– Ви грали проти Оболоні в 1-му турі УПЛ, тоді була важка нічия 0:0, тепер перемога. Що змінилося за цей час у вашої команди?

– Знову дуже важкий матч був, але змінилося те, що ми стали трохи впевненіше грати, вже потроху набираємо хід і забиваємо голи, що найважливіше. Завдання було – проходити Оболонь, вигравати. Ми це зробили – це найважливіше для нас.

Металіст 1925 вийшов у наступний раунд Кубка України, вибивши Оболонь – вдалий дебют легіонера й прикрий автогол

– Головною проблемою вашої команди на початку сезону була нереалізація – згадуємо матчі з Оболонню та Кривбасом. Але потім забили 4 м’ячі Олександрії, тепер команда забила двічі.

– І реалізація, і, я вважаю, психологія також трохи. Бо є тиск на команду, вимагають від нас результати одразу. Але, на мою думку, все одно треба час, бо нова команда будується, багато нових гравців, новий тренерський штаб, до нас приєднуються ще футболісти. Треба трохи часу, щоб ці всі механізми працювали.

– Ви сказали про тиск – як це відбувається? Це внутрішній тиск, чи це медіа пишуть, чи вболівальники приходять, чи молодий президент клубу заходить до вас у роздягальню і каже: "Коли буде результат?"

– Загальний тиск. Всі очікують від Металіста 1925 одразу гарних результатів. Хлопці це бачать, читають – і з цього йде тиск. Я бачу, як команди на нас налаштовуються з перших турів, нелегко нам. Ми до цього готуємося кожен матч і з кожним матчем справляємося вже краще з цим.

– Як краще, як легше пройти в єврокубки – через чемпіонат чи через Кубок? Вам як це бачиться?

– Ми так далеко не дивимося, але в Кубку нам ще 5 матчів треба виграти. Невідомо, який жереб буде далі, який шлях до цього фіналу і з ким грати. В чемпіонаті це трохи довший шлях, багато команд ставлять високі завдання. Дуже цікавий чемпіонат, на мою думку, – сказав Бартуловіч у коментарі програмі "Футбол 360".

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону Металіст 1925 повернувся в УПЛ і після 3-х турів йде у турнірній таблиці на восьмій сходинці, маючи у своєму доробку 4 очки.

