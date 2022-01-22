Контрольні матчі 2021/22

Металіст – Славія Софія – 5:0

Голи: Підлепенець, 2, Рязанцев, 46, Мізюк, 53, Мурза, 55, Сарапій, 78

Металіст розпочав серію спарингів нищівною перемогою над софійською Славією, яка виступає в елітному дивізіоні чемпіонату Болгарії та посідає 5 місце (29 очок). Відстань до третьої сходинки складає лише 3 пункти.

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Харків'яни вже в самому дебюті зустрічі вийшли вперед завдяки голу Підлепенця. Перший тайм більше голів не подарував, а от друга половина стала дуже результативною. Рязанцев, Мізюк та Мурза до 55 хвилини зробили рахунок 4:0 на користь Металіста, а Сарапій поставив крапку в зустрічі.

Додамо, що наступним суперником харківського клубу стане Слован Ліберець (24 січня). Також Металіст зіграє у спарингах з польськими Радом'яком та Вартою.

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