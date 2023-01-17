Харків'яни вже мають варіант підсилення на випадок відходу Ореста Костика з команди.

Майбутнє Ореста Костика виглядає туманним через інтерес СК Дніпро-1 через що Металіст вже знайшов потенційну заміну, повідомляє Footboom.

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Харківський клуб може підписати Даніїла Єрмолова, який наразі виступає за Кремінь та є одним з найперспективніших воротарів Першої ліги. Зазначається, що 22-річний воротар пройде перегляд в Металісті.

У нинішньому сезоні Єрмолов провів 11 матчів, в яких пропустив 20 м'ячів. Transfermarkt оцінює його в 100 тисяч євро.

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