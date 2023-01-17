Металіст знайшов нового голкіпера в Першій лізі
13:40 - Читать на русском
Харків'яни вже мають варіант підсилення на випадок відходу Ореста Костика з команди.
Майбутнє Ореста Костика виглядає туманним через інтерес СК Дніпро-1 через що Металіст вже знайшов потенційну заміну, повідомляє Footboom.
Рибка офіційно став гравцем Львова
Харківський клуб може підписати Даніїла Єрмолова, який наразі виступає за Кремінь та є одним з найперспективніших воротарів Першої ліги. Зазначається, що 22-річний воротар пройде перегляд в Металісті.
У нинішньому сезоні Єрмолов провів 11 матчів, в яких пропустив 20 м'ячів. Transfermarkt оцінює його в 100 тисяч євро.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter