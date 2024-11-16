Металіст здобув перемогу над Минаєм, Епіцентр переграв Агробізнес – визначилися всі учасники Чемпіонської групи
Відбулися три матчі 17-го туру Першої ліги. Результати та огляд ігор – у цій новині на "Футбол 24".
Перша ліга, 17 тур
Епіцентр – Агробізнес – 2:0
Голи: Сидоренко, 42 (аг), Кристін, 83
Металіст – Минай – 3:0
Голи: Цвіренко, 20, Чідомере, 38, Абрамов, 86
Нива Т – Поділля – 2:1
Голи Різник, 30, 59 – Шаврін, 87
Нереалізовані пенальті: Різник, 59 – Шаврін, 87
"Можна пишатись": росіяни погрожують екс-гравцям Металіста 1925 за допомогу ЗСУ – пропагандисти зганьбилися
Епіцентр зумів переграти Агробізнес на своєму полі. Перший гол господарі забили після подачі кутового, щоправда, його записали на гравця суперника. А ось другий м'яч Агробізнес пропустив після позиційної атаки. Атакувальні гравці Епіцентру дуже легко пройшли оборону гостей, а голкіпер не зумів впоратися з ударом.
Металіст впевнено переграв Минай. На 25 хвилині перед воротами опинився Цвіренко. Не з першої спроби йому вдалося забити. Спочатку м'яч потрапив у гравця Минаю, а потім від поперечини відлетів у сітку. Гості дуже нервово оборонялися у своєму штрафному майданчику, перебуваючи там майже всією командою. Другий гол залетів на 38 хвилині. Чедовере відгукнувся на передачу, пробив головою і м'яч красивою траєкторією залетів у ворота. Крапку поставив у матчі Абрамов.
Нива Т зуміла здолати аутсайдера турнірної таблиці. Різник відкрив рахунок шикарним ударом зі штрафного, влучивши у самісіньку 9-ку. Другий гол Поділля пропустило з пенальті, який реалізував Різник, але не з першої спроби. Спочатку Нєпогодов парирував удар, Дмитро лише другим дотиком зумів забити. Гості відповіли голом з пенальті Шавріна, який теж лише після добивання забив.
Таким чином вже відомі всі учасники Чемпіонської групи. Це Агробізнес, Епіцентр, Буковина, Металіст, Кудрівка, ЮКСА, СК Полтава та Металіст 1925.
У групі вибування виступатимуть Нива Т, Минай, Прикарпаття, Поділля, Вікторія, ФСК Маріуполь, Металург, Діназ та Кремінь.