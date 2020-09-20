"Металіст зразка сезону 2012/13 чи Дніпро, коли дістався фіналу Ліги Європи? Ви подивіться статистику – ми завжди були сильнішими за Дніпро. Ну потім, коли пішов Маркевич, Курченко почав розхитувати... Коли ми прийшли з Маркевичем в Металіст, Дніпро ніколи вище нас не був. І за гравцями ми сильніші були, і за всім. Розповіді про суддівство – це дурниця.

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Команда Дніпро була хорошою. Але це більше був колектив, а Металіст за майстерністю, за талантом, за потенціалом був на голову сильніше. У Дніпрі не було таких сильних гравців, які були в Металісті", – поділився Красніков у коментарі шоу Бомбардир.

Нагадаємо, Металіст та Дніпро були одними з грандів українського футболу, однак обидва клуби були розформовані через фінансові труднощі.

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