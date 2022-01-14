Погодні умови у березні не дозволять харків'янам добре підготуватися до другої частини сезону.

Як відомо, Металіст проведе у січні-лютому три іноземні збори в Анталії. Перший виліт до Туреччини запланований вже на суботу, 15 січня.

Металіст визначився з програмою підготовки до сезону – харків'яни проведуть три збори в Туреччині

Дебютний офіційний поєдинок у новому році харків'яни проведуть 1 березня у рамках 1/4 фіналу Кубка України з Зорею у Харкові. Наступний матч підопічних Олександра Кучера відбудеться не раніше 18 березня – у 21-му турі Першої ліги вдома з Волинню. За інформацією Meta Ratings, двотижневу паузу між іграми Металіст планує заповнити четвертим турецьким збором.

Нагадаємо, на зимову паузу харків'яни пішли на першій сходинці турнірної таблиці Першої ліги, випереджаючи найближчого переслідувача – Кривбас – на 11 очок.

У Кривбаса – унікальний гендир: працював барменом, продавав "адідаси" і не забив Динамо у фіналі Кубка України