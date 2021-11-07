У неділю у Першій лізі відбулось два матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Україна, Перша ліга, 17-й тур

Гірник-Спорт – Полісся – 1:0

Гол: Мільченко, 70

Ужгород – Металіст – 0:2

Голи: Балулі, 39, Демченко, 73

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У першому матчі дня Гірник-Спорт приймав Полісся. Вже на 9-й хвилині господарі могли виходити вперед: Понєдєльнік прострілював на дальню штангу – партнер лиш на мить не встиг, аби замкнути у порожні ворота. Гості огризнулись в середині тайму ударом Морозка під поперечину – Кліщук вчасно зреагував. Згодом Понєдєльнік виконав черговий навіс з правого флангу – Сьомка не влучив по м'ячу. Полісся знову відповіло дальнім ударом і знову кіпер Гірник-Спорта був на висоті. За п'ять хвилин до перерви Махарадзе видав розкішний сейв, потягнувши сферу з дев'ятки після стандарту гостей з лінії штрафного майданчика.

В середині другої сорокап'ятихвилинки житомиряни мало не привезли гол у свої ворота – захисник намагався віддати на голкіпера, перекинувши сферу через суперника. Як наслідок, він перекинув її і через Кліщука, і лише завдяки траекторії м'яч не закотився у ворота. На 70-й хвилині Гірник-Спорт після затяжної атаки таки забив – Мільченко з меж штрафного поцілив у дальній кут воріт. Підопічним Калітвінцева так і не вдалось відігратись. Перемога принесла команді з Горішніх Плавнів 25 очок та шосту сходинку, житомиряни з 18-ма пунктами – одинадцяті.

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У іншому матчі Ужгород створив чимало проблем лідеру першості Металісту. Харків'янам вдалось розпакувати ворота суперника лише під кінець тайму. Допоміг стандарт і майстерність Балулі – французький півзахисник ефектним ударом зняв павутину з хрестовини закарпатців. За мить, фактично з тієї ж позиції, він мало не повторив свій подвиг, але Готра у стрибку вибив перед собою.

В середині другого тайму Балулі видав чудову передачу у штрафний майданчик на Демченка, той відтіснив двох захисників і пробив голкіперу поміж ніг. Звитяга залишила Металіст на першій сходинці і принесла 44 очки, Ужгород з 9-ма пунктами – останній.

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