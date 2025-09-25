Металург та Металіст провели зустріч у рамках перенесеного матчу 1-го туру Першої ліги (1:3). Рахунок та огляд поєдинку – на "Футбол 24".

Перша ліга, 1 тур

Металург – Металіст – 1:3

Голи: Юречко, 28 – Рудавський, 25 (авт.), Багачанський, 31, Ісаєнко, 56

Металург підходив до цього поєдинку після нічиєї з Феніксом Маріуполем у Першій лізі, а перед тим саме від цієї команди вилетів з Кубка України. Металіст у своєму останньому матчі чемпіонату також розписав мирову – проти Прикарпаття, а згодом залишив Кубок після поразки від ЛНЗ.

Перед стартом зустрічі Металіст перебував на останньому місці турнірної таблиці, тоді як Металург, хоч і був у зоні вильоту, виглядав ближчим до того, щоб вибратися нагору.

Гості першими відкрили рахунок – автоголом відзначився Рудавський. Втім, вже за кілька хвилин Юречко результативно замкнув подачу з кутового, відновивши паритет. Проте відповіли й харків’яни: на 31-й хвилині Багачанський знову вивів свою команду вперед. На перерву суперники пішли за рахунку 1:2 на користь Металіста.

Вже у другому таймі вдала атака Металіста завершилася результативним ударом головою від Ісаєнка – 1:3! Матч із таким рахунком і завершився – харків’яни піднялися з дна турнірної таблиці і навіть покинули зону вильоту, маючи 5 балів. А от Металург залишився в небезпечній зоні, маючи таку ж кількість очок.

