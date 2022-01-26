Металіст вперше не зміг виграти на зборах через фатальну помилку на першій хвилині – дебют новачка
Металіст завершив контрольний поєдинок з польським Радом'яком, розписавши нічию (1:1). Читайте звіт про зустріч на Футбол 24.
Контрольні матчі
Металіст – Радом'як – 1:1
Голи: Порох, 22 – Маурідес, 1
У передостанньму матчі на перших зимових зборах харків'яни протистояли Радом'яку з елітного дивізіону чемпіонату Польщі. Металіст вже на першій хвилині пропустив досить курйозний гол – поляки активно пресингували поблизу штрафного та змусили голкіпера помилитись, і Маурідес закотив у порожні ворота.
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Втім, ще до перерви Металіст зрівняв рахунок. Після розіграшу штрафного Горбунов прострілив з лівого флангу, а Порох замкнув ударом у дальній кут. По перерві на полі з'явився новачок харків'ян Хуан Касарес, який досить непогано проявив себе, зокрема ледь не забив зі штрафного – голкіпер Радом'яка з труднощами врятував команду від пропущеного гола.
Додамо, що заключний матч перших зборів відбудеться 27 січня з польською Вартою, початок о 14:00.
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