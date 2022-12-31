Харківський Металіст обрав команди, з якими проведе товариські матчі під час зимової паузи.

Металіст вирушить в турецький Белек 15 січня, де проведе три спаринги, повідомляє meta-ratings. Суперниками стануть представники найвищих дивізіонів чемпіонатів Чехії та Польщі.

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24 січня запланований товариський матч з чеським Слованом, 26 січня – з польським Радомяком, а 27-го – з польською Вартою.

Додамо, що Металіст з 53 очками є лідером Першої ліги, відриваючись від другого Кривбаса на 11 пунктів.

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