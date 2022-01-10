Металіст розпочне ігрову програму других зимових зборів поєдинком проти Динамо Тбілісі, повідомляє meta-ratings.

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Зазначається, що матч відбудеться 2 лютого в турецькому Белеку. Цікаво, що 26 січня з грузинським клубом зіграє Львів. За підсумками сезону Динамо Тбілісі посіло друге місце у чемпіонаті Грузії.

Додамо, що Металіст з 53 очками є лідером Першої ліги, відірвавшись від другого Кривбаса на 11 пунктів.

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