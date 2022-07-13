Колумбійський нападник перебрався з Металіста до Аль-Халіджа, повідомляє офіційний твіттер аравійського клубу.

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Ріаскос виступатиме за нову команду на правах оренди. Чинна угода Браяна з Металістом розрахована до літа 2023 року.

Зазначимо, що Ріаскос приєднався до харків'ян минулого літа, встиг зіграти у 12 матчах та забити 4 голи.

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