"Євген провів хороший сезон у Хорватії, тренери ним були задоволені. Може, не завжди грав, але це було пов'язано з тактичними моментами. Загалом ігровою практикою він не був обділений і провів більшу частину матчів, після чого на нього звернули увагу в ЛАСКу.

Чеберко офіційно став повноправним гравцем Осієка

Новий тренер хотів його повернути, був момент, коли Євген мав повертатися до Австрії, після того, як тренер ЛАСКа приїжджав до Загреба і дивився наживо кубкову гру за участю Чеберка. Але Осієк теж хотів залишити його у себе та викупити. Паралельно виник інтерес до Євгена з боку інших клубів. Зокрема, були контакти з німецьким Падерборном, бельгійським Кортрейком. Запитували про нього інші хорватські клуби.

Також був інтерес з України, дзвонили з Металіста. Гойдалки тривали до останнього. І лише 31 грудня Осієк таки скористався опцією орендного контракту і в останній день викупив права на Чеберка у ЛАСКа. Сума вийшла непогана – трохи більше мільйона євро. Футболіст теж залишився задоволеним, продовжуючи кар'єру в Європі, в Хорватії.

У Осієка цього сезону амбітні плани, команда добре виступає під керівництвом Ненада Б'єліци, йде на першому місці у чемпіонаті, вийшла до півфіналу Кубка. Тож тренер хотів зберегти українця для своєї команди", – цитує агента Meta-ratings.

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