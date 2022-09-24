Товариські матчі

Ворскла – Металіст – 1:1

Голи: Степанюк, 26 – Демченко, 22

Нереалізований пенальті: Прядун, 44 (Металіст)

Ворскла та Металіст провели товариський поєдинок в закритому режимі (без трансляції). Результат матчу визначився ще в першому таймі: Демченко відкрив рахунок на 22 хвилині, але Степанюк через 4 хвилини зробив його нічийним. Прядун перед перервою міг вивести харків'ян вперед, але не зміг переграти Ісенка ударом з пенальті.

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Додамо, що вже 1 жовтня Ворскла завітає в гості до Інгульця в рамках УПЛ, тоді як Металіст прийматиме на власному полі Шахтар.

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