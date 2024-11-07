На черзі 2013-й рік. Харківський Металіст здобуде срібні медалі УПЛ, випередивши Динамо і Дніпро. На святкування у Харкові зібралося 100 тисяч. Того ж року Металіст спробує пробитися до основного раунду Ліги чемпіоні, але здолавши у кваліфікації грецький ПАОК, команда Маркевича поплатиться за минуле – харків'ян дискваліфікували через договірний матч із Карпатами 2008 року.

Збірна України під керівництвом Михайла Фоменка здобуде найбільшу перемогу в історії: розгромить Сан-Марино із рахунком 7:0. Дубль у Львові запише до свого доробку Євген Хачеріді. Динамо вдасться пробитися до раунду плей-оф Ліги Європи, вийшовши зі групи із другого місця. Дніпро у цьому ж турнірі проб'ється до наступного раунду, вийшовши із квартету разом із Фіорентиною. Здивував одеський Чорноморець Романа Григорчука – "моряки" забезпечили собі євровесну, залишивши позаду ПСВ та загребське Динамо. Про це і не тільки дивіться у новому відео на YouTube-каналі "Футбол 24".

Конфлікт Блохіна з халатом Мілевського, Янукович принижує олімпійців, Маркевич і Дніпро рвуть – знакові події 2012-го