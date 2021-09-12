Перша ліга, 8-й тур

Краматорськ – Металіст – 0:3

Голи: Поступаленко, 42, Пейшоту, 60 (пен.), Танчик, 71

Вилучення: Зубков, 59 (К)

Металіст відповів на звинувачення в упередженому арбітражі – Красніков не став просити вибачення у Оболоні та Альянса

Металіст на виїзді легко розібрався з футболістами Краматорська, відвантаживши супернику три м'ячі без відповіді.

Харківський клуб звинувачують, що майже у кожному їхньому матчі, противник отримує вилучення або пенальті у свої ворота. У цьому поєдинку Краматорськ оформив "дубль", граючи у меншості та пропустивши після 11-метрового.

Металіст після 8-ми турів Першої ліги із 24-ма очками впевнено очолює турнірну таблицю, Краматорськ – 5-й.

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