"У Металісті ситуація достатньо складна. Є певні заборгованості по зарплатні. Якщо команда залишиться в Прем'єр-лізі, то буде виступати там, якщо ні – в Першій лізі. Я думаю, що від послуг дуже багатьох футболістів менеджмент буде відмовлятися.

Клуб УПЛ може припинити існування у разі вильоту: "Він стане нецікавий інвесторам"

Не можу сказати, що Металіст припинить існування. Металіст в будь-якому разі буде існувати. Вони будуть до кінця чіплятися за УПЛ, за стикові поєдинки. Якщо не вдасться – команда продовжить виступати в Першій лізі. Але в зовсім іншому вигляді.

Буде багато молодих футболістів, у Металіста дуже хороша школа. Є перспектива в клубу. Дай Боже, щоб Металіст відновився і претендував на високі місця, але в цьому сезоні вийшло не так, як планували", – сказав блогер у своїй програмі "Циганик LIVE".