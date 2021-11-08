Катерина Ярославська, донька власника Металіста Олександра Ярославського, "отримала" посаду в клубі у дуже юному віці.

На офіційному сайті харківського Металіста з'явилась новина, начебто 11-річна Катерина Ярославська тепер працюватиме асистентом спортивного директора клубу Папи Гуйє.

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Скоріш за все, клубна прес-служба вирішила у такій жартівливій манері обіграти спільну світлину Ярославської з оборонцем Астон Вілли та збірної Англії Тайроном Мінгзом. У дописі Катерина написала, що англієць "скоро гратиме за Металіст".

До слова, харків'яни наразі впевнено лідирують в Першій лізі, маючи 44 очки в активі після 17 турів.

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