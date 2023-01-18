Навчально-тренувальні збори Металіст проведе у Туреччині, як більшість команд УПЛ, інформує сайт клубу. З відпустки команда вийде 20 січня, футболісти, тренерський штаб і персонал зберуться в Ужгороді.

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Харків'яни звідти вирушать у Будапешт і вилетять до Анталії. Збори "жовто-синіх" будуть поділені на два двотижневі відрізки. Завершальний етап проведуть в Ужгороді. Список гравців, які вирушать у Туреччину, й кількість спарингів, яких планується чимало, буде опубліковано пізніше.

Металіст завершив першу частину сезону УПЛ на 11 сходинці. Першим суперником харків'ян після паузи буде Рух.

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