Харківський Металіст зійшовся з іспанським Депортіво в товариському матчі за трофей Терези Еррери. Читайте звіт про зустріч на Футбол 24.

Товариський матч.

Депортіво – Металіст – 4:2

Голи: Кілес, 40, 45+1, 57, (пен.), Нарро, 64 – Підлепенець, 13, 20

Депортіво та Металіст розіграли трофей Терези Еррери – традиційний передсезонний турнір, який проводиться з 1946 року і в останні роки складається з одного матчу. Початок тайму був за харків'янами – Підлепенець на 13 хвилині замкнув навіс з флангу, а на 20-й оформив дубль.

Металіст отримав нових бенефіціарів після відходу Краснікова в СК Дніпро-1

Втім, ла-корунці відігрались перед перервою – Кілес на 40 та 46 хвилинах оформив дубль. У другому таймі нападник ударом з позначки оформив хет-трик, а крапку в зустрічі поставив Нарро.

Додамо, що всі зібрані кошти буде передано на гуманітарні потреби України. У офіційному релізі змагання іспанці відзначають, що хочуть допомогти саме Харкову, який постійно перебуває під ворожими обстрілами. Цікаво, що в 1981 та 1982 роках трофей Терези Еррери вигравало київське Динамо, яке у фіналі перемогло, відповідно, Атлетіко (1:0) та Барселону (4:1).

"Калмик чи бурят дивиться у паспорт: "Ціль поїздки?": бешкетував з Несмачним у Криму, шокував Динамо, друг загинув у ДТП