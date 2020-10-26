Харківський Металіст продовжує боротьбу за майно, яке було конфісковано у 2017-2020 роках.

Окружний адміністративний суд Києва зареєстрував позов ФК Металіст до Кабінету Міністрів України щодо розпорядження про конфіскацію майнових комплексів, інформує Interfax-Україна.

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"Оскаржується віднесення майнових комплексів, конфіскованих у позивача, до сфери управління Харківської обласної державної адміністрації, а також визначення її уповноваженим органом управління корпоративними правами, конфіскованими у ПАТ ФК Металіст", – йдеться в повідомленні прес-служби ОАСКа. Наразі суд вирішує питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

Нагадаємо, у жовтні 2017 року генпрокурор України Юрій Луценко повідомив про те, що Металіст повертається у держвласність із власності бізнесмена Сергія Курченка. Тодішній прокурор також заявив, що йдеться про спецконфіскацію майнових прав Металіста на суму 200 млн доларів.

Вже у квітні 2018 року майно віднесено до сфери управління обласної державної адміністрації. На початку цього року приміщення на стадіоні Металіст у Харкові й тренувальна база в селищі Високому зареєстрували в Державному реєстрі нерухомого майна.

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