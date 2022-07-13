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Металіст офіційно повідомив, що Олександр Кучер очолить СК Дніпро-1, розкривши деталі відходу свого тренера, який вивів команду в УПЛ.

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"Керівництво ФК Металіст ухвалило це рішення, керуючись довгостроковими інтересами клубу. Дніпро-1 запросив Олександра Кучера через раптовий відхід свого екс-тренера Ігора Йовічевіча до донецького Шахтаря.

Дніпровський клуб був змушений терміново шукати нового тренера, який зміг би якнайшвидше приступити до підготовки команди до дебюту в єврокубках. У цих умовах Дніпро-1 був готовий запропонувати солідну компенсацію за перехід якісного фахівця, яким, безперечно, є Олександр Кучер.

Зважаючи на те, що кошти, отримані від переходу головного тренера, можна спрямувати на розвиток футбольного клубу, Металіст вирішив відпустити Олександра Кучера", – йдеться у заяві на офіційному сайті харків'ян.

Це вперше, коли хтось із клубів офіційно відтвердив призначення Ігора Йовічевіча в Шахтар. "Гірники" оголосили лише проо відхід Роберто Де Дзербі, а про прихід нового тренера офіційної інформації поки не було.

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