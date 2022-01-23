Голкіпер донецького Олімпіка Владислав Рибак продовжить кар'єру у Металісті, повідомляє офіційний сайт харків'ян.

Металіст оголосив дати та час початку матчів на першому зборі у Туреччині

Про умови та терміни угоди не повідомляється. Відомо лише, що 20-річний воротар виступатиме за команду Олександра Кучера у футболці під номером 25. Очікується, що Владислав стане конкурентом Олександра Рибки за позицію номер 1.

Нагадаємо, Рибак – вихованець уманського футболу. З 2017 по 2021 роки виступав за юніорську та молодіжну команди Зорі. Влітку минулого року приєднався до Олімпіка, за який у поточному сезоні провів 12 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 12 голів (у шести поєдинках відстояв "на нуль"). Transfermarkt оцінює гравця у 75 тисяч євро.

Трансфери УПЛ зима-2022 – продаж Миколенка і затишшя від Динамо, два бразильці в Шахтарі та інші переходи