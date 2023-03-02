Металіст вніс до заявки на весняну частину цього сезону бразильського захисника Мішелса Валенсіо Самуела та французького оборонця Малумандсоко Паті Алондо, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Металіст підписав ще двох новачків – серед них вихованець Динамо

За інформацією Transfermarkt, 23-річний Самуел перейшов до табору харків'ян з бразильського Сан-Жозе у статусі вільного агента і підписав угоду до 30 червня 2026 року (виступатиме під номером 28).

22-річний Паті останні два роки грав за клуб другого дивізіону чемпіонату Греції – Аполлон Понту. Команді Періци Огнєновіча він також дістався безкоштовно, уклавши контракт до 30 червня 2024 року. В Металісті він носитиме футболку з номером 3.

Нагадаємо, першу частину сезону харків'яни завершили на 11-й сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 16 очок.

"Шахтар був дуже мотивованим": Конопля – про перемогу над Минаєм, провокації з Ренном та боротьбу з СК Дніпро-1