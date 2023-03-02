Металіст підписав бразильського та французького захисників
Харків'яни продовжують вишукувати талантів у маловідомих клубах.
Металіст вніс до заявки на весняну частину цього сезону бразильського захисника Мішелса Валенсіо Самуела та французького оборонця Малумандсоко Паті Алондо, повідомляє офіційний сайт УПЛ.
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За інформацією Transfermarkt, 23-річний Самуел перейшов до табору харків'ян з бразильського Сан-Жозе у статусі вільного агента і підписав угоду до 30 червня 2026 року (виступатиме під номером 28).
22-річний Паті останні два роки грав за клуб другого дивізіону чемпіонату Греції – Аполлон Понту. Команді Періци Огнєновіча він також дістався безкоштовно, уклавши контракт до 30 червня 2024 року. В Металісті він носитиме футболку з номером 3.
Нагадаємо, першу частину сезону харків'яни завершили на 11-й сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 16 очок.
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