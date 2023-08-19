Нападники Василь і Петро Луціви продовжать кар'єру у Металісті, повідомляє офіційний сайт "жовто-синіх".

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Про терміни та умови контрактів не повідомляється, однак Transfermarkt рапортує, що угоди підписані на один сезон – до 30 червня 2024 року (гравці приєднались у статусі вільних агентів). Петро виступатиме за Металіст під номером 23, а Василь – під номером 24.

Нагадаємо, 22-річні брати – вихованці закарпатського футболу. Виступали за Олександрію U-19, аматорський Витязь, дубль Миная та Мункач. Останнім їхнім клубом був Хуст, з якого їх вигнали за порушення дисципліни.

Нагадаємо, після 4-х турів Металіст та Хуст з 1 очком замикають турнірну таблицю групи А Першої ліги.

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