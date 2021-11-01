Металіст переконливо обіграв Альянс у рамках 16-го туру Першої ліги. Читайте звіт про поєдинок на Футбол 24.

Перша ліга 2021/22, 16-й тур

Металіст – Альянс – 2:0

Голи: Підлепенець, 74, 83

Поєдинок проти Альянса вийшов досить непростим для харків'ян. Перший тайм завершився без голів, а от по перерві Кучер здійснив ключову заміну – випустив Євгена Підлепенця. Саме він і став джокером Металіста, оформивши дубль на 74 та 83 хвилинах.

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Таким чином, харків'яни набрали 41 очко та відірвались від другого Кривбаса на 7 пунктів. Альянс же з 26 заліковими балами залишився четвертим.

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