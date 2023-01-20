Вже завтра, 20 січня, футболісти, тренерський штаб і персонал Металіста вийдуть з відпустки і зберуться в Ужгороді. Звідти харків'яни вирушать у Будапешт і вилетять до Анталії. Турецький етап підготовки команди буде розбитий на два двотижневі відрізки.

Металіст повідомив плани на зимову паузу – традиційний напрям і багато спарингів

На першому навчально-тренувальному зборі Металіст проведе 5 спарингів. Серед суперників будуть представники Польщі, Болгарії, Боснії та Герцеговини, Грузії та Узбекистану. За повідомлення прес-служби, у графіку можуть бути зміни.

Розклад матчів харківської команди виглядає наступним чином:

25 січня – Металіст – Катовіце

28 січня – Металіст – Локомотив Софія

31 січня – Металіст – Тузла Сіті

3 лютого – Металіст – Торпедо Кутаїсі

7 лютого – Металіст – Согдіана

Нагадаємо, на зимову паузу харків'яни пішли на 11 сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 16 очок.

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