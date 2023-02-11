Металіст оголосив шість суперників на другому зборі у Туреччині – суцільна екзотика
Кількість поєдинків може суттєво збільшитись – харків'яни шукають додаткових спаринг-партнерів.
Металіст запланував проведення щонайменше шести контрольних матчів під час другого навчально-тренувального збору у Туреччині, який розпочався у п'ятницю, 10 лютого, повідомляє офіційний сайт "жовто-синіх".
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Цікаво, що 5 з 6 команд – представники Азії і лише один суперник з Європи.
Розклад матчів харків'ян виглядає наступним чином:
11 лютого – Металіст – Кайсар (Казахстан)
14 лютого – Металіст – Вечиста (Польща)
14 лютого – Металіст – Кедах Дарул Аман (Малайзія)
18 лютого – Металіст – Тобол (Казахстан)
21 лютого – Металіст – Абдиш-Ата (Киргизстан)
24 лютого – Металіст – Дордой (Киргизстан)
Нагадаємо, Металіст у турнірній таблиці УПЛ посідає 11-ту сходинку, маючи у своєму активі 16 очок.
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