Металіст на своєму сайті опублікував розклад матчів на першому зборі у Туреччині.

Металіст оголосив про підписання півзахисника Флуміненсе

Сьогодні, 22 січня, харків'яни у Сіде зіграють із софійською Славією (5-те місце у чемпіонаті Болгарії). У понеділок, 24 січня, в Анталії суперником "жовто-синіх" стане Слован Ліберець (9-та сходинка у чеській першості). У середу, 26 січня, команда вирушить у Белек на матч із Радом'яком (4-те місце у чемпіонаті Польщі). І, нарешті, у четвер, 27 січня, у Металіста гра в Анталії з Вартою (15-те місце серед польської еліти).

Трансляція матчів відбудуться у прямому ефірі – на клубному каналі в YouTube.

Нагадаємо, з 3 по 12 лютого Металіст візьме участь у турнірі Winter Cup 2022.

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