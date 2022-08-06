Екс-гравець харківського Металіста Василь Кобін тепер працюватиме в керівництві клубу.

Металіст на своєму офіційному сайті повідомив, що новим спортивним директором клубу став Василь Кобін.

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Цікаво, що фахівця сватали на посаду головного тренера через проблеми з ліцензією в Олександра Призетка. Харків'яни вчора також оголосили про призначення нових генерального та виконавчого директорів клубу.

Нагадаємо, за підсумками сезону 2021/22 Металіст отримав місце в УПЛ, але втратив головного тренера Олександра Кучера та низку футболістів, які перейшли в СК Дніпро-1 й інші клуби.

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