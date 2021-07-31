Харківський Металіст продовжує потужно підсилюватись після виходу в Першу лігу.

Металіст на своєму офіційному сайті оголосив про досягнення домовленості з РБ Брагантіну щодо трансферу нападника Матеуса Пейшоту.

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Цікаво, що Transfermarkt вказує бразильця у статусі повноправного гравця Жувентуде, за який він виступав на правах оренди в минулому сезоні.

У поточній кампанії форвард розкішно себе проявив, ставши одним з найкращих бомбардирів бразильської Серії А, поділяючи першу сходинку з Жилберто. В активі Пейшоту – 7 голів та 4 результативних передачі в 12 матчах.

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