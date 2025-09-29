У понеділок, 29 вересня, відбуваються кілька матчів Першої ліги. Результати та огляди ігор дивіться на "Футбол 24".

Перша ліга, 8-й тур

Металіст – Лівий Берег – 0:1

Гол: Дієго, 90

Металург – Інгулець – 0:0

Фенікс-Маріуполь – Буковина – початок о 15:30

Лівий Берег офіційно звільнив тренера після вильоту з Кубка України

Металіст програв Лівому Берегу в непростому матчі, де обидві команди діяли обережно. Протягом основного часу відкритого рахунку не було, але на 90-й хвилині арбітр призначив штрафний удар у безпосередній близькості від воріт харків’ян, і бразилець Дієгу влучним прямим ударом відкрив рахунок. Попри 5 хвилин доданого часу, Металіст так і не зміг нічого змінити.

Лівий Берег здобув перемогу і піднявся на 7 місце Першої ліги з 12 очками, тоді як Металіст залишився на 15 місці з 5 очками. Додамо, що нещодавно Андрій Гаврюшов покинув посаду головного тренера Лівого Берега після невдалої серії.

У матчі між Металургом та Інгульцем інтрига трималася до фінального свистка, але розв’язки так і не настало. Команди обмінялися небезпечними моментами, проте реалізувати жоден із них не змогли – поєдинок завершився з рахунком 0:0.

Інгулець зберіг позицію у верхній частині турнірної таблиці та наразі посідає 5-й рядок із 13 балами. Металург же, завдяки здобутому очку, піднявся з зони прямого вильоту в зону перехідних матчів.

