Журналіст Ігор Циганик не сумнівається, що Матеус Пейшото продовжить виступи у складі Металіста.

"Пейшото в Шахтар не перейде. Це гравець Металіста, а в Шахтарі зараз є достатньо нападників. Шахтар може би й хотів Пейшото, але Металіст не збирається відпускати цього футболіста.

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У харків'ян достатньо амбітні цілі, серйозний підхід і кваліфікований склад. Я впевнений, що Металіст з цим складом вже у наступному сезоні поставить ціль виходу в єврокубки. Тоді який сенс продавати свого найкращого форварда? Ніякого немає", – заявив Циганик в ефірі Циганик LIVE.

Нагадаємо, Пейшото приєднався до Металіста влітку з бразильського РБ Брагантіно за 150 тисяч євро. 25-річний форвард очолює перегони бомбардирів Першої ліги – 12 голів у 14 матчах.

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