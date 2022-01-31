Металіст назвав суперників на другому зимовому зборі
Харківський Металіст вже прибув до Туреччини, де проведе другий зимовий збір.
Збори харків'ян в турецькому Белеку триватимуть з 31 січня по 11 лютого, повідомляє офіційний сайт Металіста. До команди вже приєднався один із новачків – Бубакар Траоре.
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Лідер Першої ліги планує провести аж 7 спарингів, частина з яких – участь на Winter Cup-2022:
Металіст – Колубара (Сербія) – 2 лютого, початок о 10:00.
Металіст – Чорноморець – 4 лютого, початок о 19:00 (Winter Cup-2022).
Металіст – Металург Бекабад (Узбекистан) – 5 лютого, початок о 14:00.
Металіст – Петролул (Румунія) – 8 лютого, початок 13:00 або 14:00.
Металіст – Верес – 8 лютого, початок о 19:00 (Winter Cup-2022).
Металіст – Акжайик (Казахстан) – 11 лютого, початок о 14:00.
Металіст – Полісся – 11 лютого, початок о 19:00 (Winter Cup-2022).
Нагадаємо, харків'яни впевнено очолюють таблицю Першої ліги і є головними претендентами на підвищення у класі.
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