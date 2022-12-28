Півзахисник аргентинського Велес Сарсфілд Херонімо Поблете стане гравцем Металіста, повідомив журналіст Сезар Луїс Мерло на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

Металіст оформив перший зимовий трансфер

Харків'яни підпишуть з 28-річним хавбеком угоду на три з половиною роки. Футболіст переїде до України безкоштовно, оскільки його контракт з аргентинцями спливає 31 грудня 2021 року.

До слова, футболіст вже має досвід виступів у Європі. З 2017 до 2020 року він належав французькому Метцу. За свою кар'єру встиг також пограти за аргентинські Колон та Сан-Лоренцо та чилійську Ла-Серену. У поточному сезоні провів за Велес Сарсфілд 30 матчів у всіх турнірах, в яких віддав 2 результативні передачі. Transfermarkt оцінює гравця у 600 тисяч євро.

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