Нападник Фенербахче Аллах'яр Сайядманеш в Україні мав попит не лише серед Динамо, Шахтаря та Зорі.

Харківський Металіст був зацікавлений у підписанні 20-річного іранця, але турецький клуб відмовив українцям, інформує Sport.haber7.

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Раніше преса повідомляла про інтерес до Аллах'яра від київського Динамо та донецького Шахтаря, але жодному з клубів не вдалось здійснити трансфер. Зоря ж, у якій Сайядманеш провів півтора сезону, прагнула зберегти нападника, але Фенербахче погоджувався лише на продаж за 3,5 млн євро.

Сам іранець зізнався, що приємно здивований зацікавленістю українських клубів, але тепер гратиме у Туреччині. "Я отримав важливий досвід. Тепер хочу проявити себе у Фенербахче", – резюмував Аллах'яр Сайядманеш.

Нагадаємо, іранець у Зорі Віктора Скрипника встиг стати важливим гравцем: 50 матчів, 15 голів та 7 результативних передач.

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