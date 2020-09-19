"Щодо Тайсона були розмови з Челсі. Але, я так зрозумів, що потім лондонці більше схилялися до Вілліана. Зрештою туди не потрапив ні той ні інший, лише згодом Вілліан потрапив у Челсі через Анжи.

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Тайсон може грати в будь-якій команді світу навіть зараз, в 32 роки. Швидкість він не втратив, набрався досвіду. Він же не поганий хлопець, не гуляка чи п'яниця. Для мене він топ", – пояснив Красніков в ефірі YouTube-каналу Бомбардир.

Нагадаємо, у 2010-му Металіст придбав Тайсона у Інтернасьонала за 6,3 млн євро. Через три роки Шахтар заплатив за вінгера значно більше – 15,2 млн.

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