"Металіст і досі винен мені зарплатню за шість місяців", – Шав'єр

Екс-хавбек одного з найуспішніших клубів в історії України розповів про значні борги Металіста.

"Коли пішов Ярославський і прийшов Курченко – мало хто розумів, що відбувається в той момент. Особливо ми, бразильці. Нам інформацію ще складніше отримувати. Для нас всі ці зміни були спочатку непомітними.

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Ми всі відчули дещо пізніше, коли почалися фінансові проблеми в клубі і затримки заробітної плати. Мені, наприклад, залишилися винні зарплату за 6 місяців. Я все ще чекаю.

Якщо чесно, я дуже не хотів йти з Металіста. Я хотів залишитися і продовжити грати. Тим більше у мене було ще три роки контракту. Але так склалася ситуація. Через проблеми в клубі мені довелося піти", – розповів Клейтон Шав'єр в інтерв'ю ПроФутбол.

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