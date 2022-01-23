Харківський Металіст працює і над трансферами "на вихід" цієї зими.

Артем Білий та Володимир Шопін можуть покинути Металіст на правах оренди, повідомляє meta-ratings.

Металіст підписав конкурента Рибці

У послугах Шопіна, який виступає на позиції флангового захисника, був зацікавлений неназваний лідер Другої ліги, проте відмовився від підписання. Раніше харків'яни відпустили свого воротаря Артура Денчука в оренду в Перемогу.

Нагадаємо, відроджений харківський клуб впевнено лідирує у Першій лізі і є головним претендентом на вихід в Прем'єр-лігу сезону 2022/23.

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