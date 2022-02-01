"По-перше, у матчі завжди буде переможець. Навіть нехай з допомогою пенальті. По-друге, у турніра є призовий фонд. І він також має зробити свою справу. Переможець Winter Cup 2022 отримає кубок (на фото – прим. Футбол 24) і грошовий приз – 10 000$. Три інші учасники – гарантовано по 6 тисяч $.

Усик може підписати повноцінний контракт з Поліссям

Ще вчора українські клуби у Туреччині виключно витрачали. Сьогодні теж витрачають. Але тепер бодай з’явилась можливість глянути на зимове міжсезоння… з іншого боку. Міжсезоння – це час, коли вболівальники прагнуть вражень, команди – ігрової практики. І усі разом хочуть ствердитися у тому, що життя не зупинилось. Winter Cup 2022 може дати усе це. Настає період, коли можна насолодитися захопливими поєдинками", – написав Гресько у Facebook.

Нагадаємо, турнір телеканалів "Футбол" розпочнеться 3 лютого у Туреччині. Участь у ньому візьмуть 4 українські команди – Металіст, Верес, Чорноморець і Полісся, яке запросило зіркового боксера Олександра Усика.

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